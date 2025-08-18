بدءا من سبتمبر.. "باب الخلق" على قناة النهار والتليفزيون المصري

كتب- محمد سامي:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، الإعلامي الكبير محمود سعد بحضور علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار ومحمد هاني رئيس الشبكة والمهندس علي سالم عضو المجلس الاستشاري بالهيئة الوطنية للإعلام.

وخلال اللقاء تم الإتفاق على الخطوط الرئيسية لمشروع العرض المشترك لبرنامج محمود سعد الشهير "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري وشبكة تليفزيون النهار بالتزامن، وذلك في إطار بروتوكول تعاون لتبادل المحتوى والخدمات الفنية.

ومن المقرر أن تُعرض الحلقات الجديدة للبرنامج بدءاً من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل على الشاشتين معاً في موعده يومي الخميس والجمعة أسبوعياً، وسيحصل التليفزيون المصري - أيضاً- على حقوق عرض مكتبة "باب الخلق" كاملة.

وبحسب بيان صحفي، وفي الوقت نفسه تم التوافق على أن يقدم محمود سعد حلقات خاصة في شهر رمضان المقبل للتليفزيون المصري.

في أعقاب اللقاء استقبل المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمكتبه، المجتمعين، في حوار مفتوح حول دور المجلس في دعم تليفزيون الدولة والقنوات الخاصة والجهود الجارية لوضع خارطة جديدة لتطوير الإعلام المصري.