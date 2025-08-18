محافظ القاهرة: سحب أي وحدة سكنية أجرها صاحبها للغير بالمناطق المطورة

كتب- محمد نصار:

واصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لليوم الثاني على التوالي، إشرافه على الحملة المكبرة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة لرفع الإشغالات والتعديات، وإعادة الانضباط لمدينة معًا بحي السلام ثانٍ.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه جار مراجعة الوحدات السكنية بمدينة معًا، والمناطق المطورة، مؤكدًا أنه سيتم سحب أي وحدة سكنية على الفور إذا تبين قيام صاحبها بتأجيرها للغير.

وواصلت الأجهزة التنفيذية، إزالة باقي الإشغالات، والتعديات بالمدينة، والقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة منذ أمس حملة مكبرة لإعادة الانضباط لمدينة معًا، حيث تبين قيام بعض القاطنين بالمدينة بالتعدي على الممرات بين العقارات والمناور، وإقامة محلات عشوائية، وسرقة التيار الكهربائي رغم قيام الدولة بعمل مجمع أسواق للمدينة، وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بإزالة المخلفات الناتجة عن الحملة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم عمل حملات متكررة على كل المدن المطورة للتأكد من التزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة.

يذكر أن مدينة معًا التي أقامتها الدولة بديل للمناطق العشوائية غير الآمنة قد تم نقل إليها السكان من عزبة أبو قرن وتضم 184 عمارة بها 4412 وحدة سكنية، وبها 2 مدرسة تعليم أساسي، ومسجد، و4 مراكز طبية، ومخبز ومنافذ لتوزيع الخبز.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار

مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟

فساد إداري.. مصدر بالجيزة يكشف أسباب إزالة 6 أبراج مخالفة بحي الهرم