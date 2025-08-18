برلماني: هل تمتلك "الزراعة"خطة واضحة لرفع كفاءة الإنتاج تكنولوجيًّا؟

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة بشأن كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أنواع الدعم للقطاع الزراعي والمزارع المصري.

وأشار طنطاوي إلى أنه في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية الأساسية، واعتماد الدولة على استيراد كميات ضخمة من القمح والذرة من الخارج، لتلبية احتياجات السوق المحلية، فلا بد من وضع سياسات جديدة لمواجهة مشكلات القطاع الزراعي.

وتساءل النائب: ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة إنتاجية الفدان من القمح والذرة والقصب؟ وهل لدى الوزارة خطة واضحة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الزراعية؟ وما مدى تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي في نقل النتائج إلى الفلاحين عمليًّا؟

وتابع النائب: ما خطوات الوزارة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بدلًا من المحاصيل الأقل أهمية؛ خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؟ وكيف ستقلل هذه الإجراءات من اعتماد مصر على الاستيراد الخارجي؛ بما يضمن استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي الوطني؟ مطالبًا الحكومة بالإسراع في وضع خطط للتوسع الزراعي وترشيد استخدامات مياه الري ووضع أسعار استرشادية مناسبة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية، لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الزراعات الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية.