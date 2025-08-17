"الجيزة" تُحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة

كتب- محمد أبو بكر:

حذرت محافظة الجيزة المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة، وذلك بعد رصد إعلانات مضللة على بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي تروج لوحدات بعقارات مخالفة.

وأكدت المحافظة في بيان لها أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح يتم إزالتها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات.

وأهابت بالمواطنين التأكد من الموقف القانوني والتراخيص الصادرة قبل شراء أي وحدة سكنية لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الغش أو التعرض لخسائر نتيجة الإزالة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمران بالمحافظة وحماية المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية.