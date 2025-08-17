إعلان

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس

11:57 ص الأحد 17 أغسطس 2025

طقس القاهرة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.

وأشارت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إلى وجود مزيد من التحسن في الأجواء اليوم على أغلب الأنحاء.

وقالت إن السحب المنخفضة تظهر صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على حجب بعض من أشعة الشمس.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 35 درجه، كما تنشط الرياح ليلًا على أغلب الأنحاء والتي تعمل على تلطيف الأجواء.

