الصحة ترد على أنباء القبض على خلية لتجارة الأعضاء وبحوزتها 75 طفلًا

كتب- أحمد جمعة:

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بمحافظة الغربية، وبحوزتها 75 طفلًا وأدوات جراحة حادة، بمشاركة 40 طبيبًا وأطباء تخدير.

وقال عبدالغفار في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن الوزارة رصدت منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشره القبض على شبكة تجار أعضاء بشرية وفرعها بمحافظة الغربية وبحوزتهم 75 طفل وأدوات جراحة حادة ومجموعة مكونة من 40 طبيب وأطباء متخصصين في الجراحة والتخدير

وأوضح عبدالغفار أنه تم التواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص والجهات الأمنية والتي أثبتت أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولا توجد واقعة من الأساس ولا بلاغات.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن هذه الشائعة يتم تكرار نشرها على فترات متباعدة، مؤكدًا أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، والاعتماد فقط على المعلومات الصادرة من الجهات المختصة.

