كتب-محمد شاكر:

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي ندوة بعنوان: "دور المجتمع المدني في الحد من المخدرات والجريمة".

وذلك في السابعة مساء اليوم السبت (16 أغسطس)، بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا.

تأتي الندوة ضمن استراتيجية الصندوق لتفعيل منصاته الثقافية كمساحات حوارية فاعلة تناقش القضايا الملحة، وتسهم في دعم جهود الدولة لبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.

يشارك في الندوة نخبة من المتخصصين والخبراء، هم: د. صلاح هاشم، رئيس منتدى "رُؤية" للسياسات العامة ودراسات التنمية، د. علي نبوِي خبير التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، وأستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والكاتب والمحلل في قضايا التنمية، وتدير اللقاء الإعلامية أسماء البطريق.

يتناول النقاش الأدوار الممكنة للمجتمع المدني في التصدي لظاهرتي الإدمان والجريمة، وأهمية تعزيز الوعي والثقافة كخط دفاع أول في حماية الشباب وبناء بيئة مجتمعية صحية وآمنة.

تأتي هذه الندوة تأكيدًا على رؤية صندوق التنمية الثقافية في توظيف الثقافة كأداة فعالة لمواجهة التحديات المجتمعية، ودعم التنمية المستدامة من خلال التفاعل المباشر مع الجمهور.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة