القوات المسلحة: 1341 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال 9 أيام- فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

كشف العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عن جهود مصر المستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونص الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري:"إن عملية قوافل المساعدات لقطاع غزة بدأت من مطار العريش المصري، حيث هبطت حتى الآن 1022 طائرة محملة بما يزيد على 27 ألفا و247 طنًا من الإعانات الدولية، كما استقبل ميناء العريش 32 سفينة تحمل نحو 74 ألفا و779 طنًا من المواد الإغاثية".

وأضاف القوات المسلحة:"أن الشاحنات كانت تتوجه بالمساعدات بعد عبورها الجانب المصري إلى معبر رفح الحدودي، ومنها إلى معبر العوجة ثم معبر نتسان للتفتيش".

وقالت القوات المسلحة: "تستغرق عملية التفتيش من 18 إلى 24 ساعة قبل دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح ثم تدخل إلى قطاع غزة، كما تسلك شاحنات وكالة الأونروا معبر كرم أبو سالم وصولًا إلى القطاع".

وأضافت القوات المسلحة: "السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ 7 مايو 2024 وقيامها بتدمير المعبر؛ أدت إلى توقف دخول شاحنات المساعدات عبر هذا المعبر الحيوي، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على عمليات الإسقاط الجوي ومعبر كرم أبو سالم"..

وأوضحت القوات المسلحة: "رغم القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات، وهو ما أكد عليه العديد من الدول والمنظمات الإنسانية، بما فيها أكثر من مئة منظمة إغاثية غير حكومية، استمرار الدعم المصري للفلسطينيين، نجحت مصر، بقيادة القوات المسلحة، في إدخال أكثر من 70% من إجمالي المساعدات، والتي بلغت حتى الآن 45,125 شاحنة بحمولة إجمالية تتجاوز 500 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية، منها 368 ألف طن مساعدات مصرية، و132 ألف طن من الدول الأخرى، و209 سيارة إسعاف، و81 ألف و380 طن من الوقود، وتم تنفيذ 168 عملية إسقاط جوي من الجانب المصري محملة بـ 3,730 طنًا من المساعدات، واستقبال أكثر من 18 ألف و560 مصابًا للعلاج في المستشفيات المصرية".

ودخلت خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس 2025، 1,341 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، فيما تتكدس حاليًا أكثر من 5,000 شاحنة مساعدات داخل الأراضي المصرية بانتظار فتح المعابر.

وتم تنفيذ 25 عملية إسقاط جوي للمساعدات، بإجمالي حمولة بلغت 24 طنًا، للأشقاء الفلسطينيين، في ظل استمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وتواصل مصر دعمها القوي والمستمر للقضية الفلسطينية، وحرصها على مساندة سكان قطاع غزة رغم التحديات الميدانية والظروف الصعبة التي تواجه عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة

توجيه حكومي.. ما المحافظات التي أوقفت عمال النظافة تزامنًا مع الموجة شديدة الحرارة؟