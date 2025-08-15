بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء؟

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ويلقي الخطبة الدكتور محمد مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "إعلاء قيمة العمل والسعي"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة