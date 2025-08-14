أسعار العمرة في أغسطس 2025 - اقتصادي وخمس نجوم

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، تزامنًا مع بدء موسم العمرة 2025-2026، بالبحث عن أفضل عروض برامج العمرة شاملة أسعار الطيران، خاصة وأنها من الشعائر الدينية المهمة.

في هذا السياق، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، تفاصيل أسعار برامج العمرة في شهر أغسطس 2025 شاملة أسعار تذاكر الطيران.

أسعار العمرة الاقتصادية

قال "عابد"، في تصريحات إلى مصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية 2026 شامل أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 32 ألف جنيه.

أسعار برامج العمرة 4 نجوم

أضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة 4 نجوم تبدأ من 40 ألف جنيه.

أسعار العمرة 5 نجوم

أوضح أن أسعار العمرة 5 نجوم تبدأ من 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البرامج تختلف باختلاف السكن ونوع الطيران وتفاصيل وعدد أيام الإقامة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

في سياق متصل، أوضح محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، الأوراق المطلوبة لحجز برامج العمرة، حيث تشمل:

- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

- عدد صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء وحديثة التصوير، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

- شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر

أشار "عابد" إلى المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر، والتي تتضمن:

- شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، مع تقديم عدد صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

- إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

- المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

وأكد أن جميع هذه المستندات يجب تقديمها إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة رسميًا.

اقرأ أيضًا:

إطلاق الدفعة الثالثة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون -تفاصيل

إغلاق مؤقت للمتحف المصري الكبير بهذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي في 1 نوفمبر

توجيه رئاسي بشأن أشرطة الإذاعة والتلفزيون التابعة لـ"الوطنية للإعلام"

الإيجار القديم.. ننشر ضوابط عمل لجان حصر المناطق بالمحافظات