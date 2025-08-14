معرض مؤقت للآثار الغارقة بالإسكندرية الأسبوع المقبل

كتب- محمد أبو بكر:

يفتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الأسبوع المقبل، معرضًا أثريًا مؤقتًا للآثار الغارقة بمتحف الإسكندرية القومي، حيث يهدف المعرض إلى عرض مقتنيات أثرية تم انتشالها من البحر لتسليط الضوء على التاريخ الغني للمنطقة.

وتُستكمل الفعاليات يوم الخميس 21 أغسطس 2025، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بميناء أبو قير البحري، حيث سيتم انتشال عدد من القطع الأثرية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط، يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على التراث البحري.

ويتوجه الوزير، بعد ذلك، إلى مكتبة الإسكندرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ونظيره الصيني، والتي تعزز التعاون الدولي في مجال حماية التراث الأثري.

ويُختتم اليوم بافتتاح منتدى علمي حول الآثار الغارقة وسبل الحفاظ عليها وحمايتها، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

