توجيه رئاسي بشأن أشرطة الإذاعة والتلفزيون التابعة لـ"الوطنية للإعلام"

01:10 م الخميس 14 أغسطس 2025

أشرطة الإذاعة والتلفزيون

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، إلى وسائط رقمية، واستثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام.

