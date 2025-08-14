سؤال برلماني لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركي

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال برلماني موجَّه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، رغم إعلان الحكومة عن تراجع سعر الدولار الجمركي.

وأوضح "رمزي"، أن انخفاض سعر الدولار الجمركي كان من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة، إلا أن الأسواق المحلية لا تزال تشهد زيادات متتالية في أسعار العديد من السلع الأساسية، بل إن بعض الأصناف شهدت قفزات سعرية غير مبررة.

وأكد أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات حول مدى فعالية أدوات الحكومة في ضبط الأسعار، ومدى وجود رقابة صارمة على الأسواق، خاصة في ظل تزايد ممارسات الاحتكار والتخزين بهدف رفع الأسعار.

وتساءل النائب، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركي، وعن الآليات التي تتبعها الحكومة لضمان انعكاس هذا الانخفاض على أسعار السلع في الأسواق المحلية.

كما طرح تساؤلات حول حجم المخزون الاستراتيجي الحالي من السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر والأرز، ومدة كفايته، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لمنع الاحتكار والتخزين غير المشروع لهذه السلع.

واستفسر الدكتور إيهاب رمزي، عن وجود خطة زمنية محددة لضبط الأسواق وخفض الأسعار، والمعايير التي يمكن من خلالها قياس نجاح هذه الخطة، فضلًا عن العقوبات التي تم توقيعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية على المخالفين من التجار والموردين.

واختتم النائب بسؤال رئيس مجلس الوزراء عن إمكانية إصدار تكليفات عاجلة وحاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، للقيام بدورهم في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يتلاعب بأسعار السلع دون أي مبرر.

