إعلان

الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام

10:39 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

مستشفى حلوان العام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السيطرة الكاملة على حريق محدود اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقسم الرعاية المركزة بالطابق الثالث في مستشفى حلوان العام بمحافظة القاهرة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وأكدت الوزارة التعامل مع الحادث وفقًا للبروتوكولات المهنية المتبعة، حيث تضمنت الإجراءات الفورية، الإخلاء الآمن من خلال طاقم المستشفى الذي نفذ عملية إخلاء المرضى بسرعة ودقة، مع ضمان سلامتهم الكاملة، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات المختصة، بما في ذلك قوات الدفاع المدني، للسيطرة على الحريق .

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الفورية المتبعة تضمنت نقل 16 مريضًا عبر سيارات إسعاف مجهزة، تحت إشراف طبي متخصص، إلى مستشفيات حميات حلوان، والنصر للتأمين الصحي، والتبين المركزي، مع ضمان استقرار حالتهم الصحية واستمرار تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يجري حاليًا تقييم شامل للحادث لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الأمان والجودة، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ الإجراءات القياسية في إدارة الأزمات، مع الحرص على سلامة المرضى واستدامة تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى حلوان العام حريق وزارة الصحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة