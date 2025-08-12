إعلان

تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيس السكة الحديد لمدة عام

04:50 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، قرارًا بتجديد الثقة في المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتقدم مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكري، بالتهنئة للمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على ثقة القيادة السياسية، والتجديد له لمدة عام.

المهندس محمد عامر رئيس السكة الحديد كامل الوزير
