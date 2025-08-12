تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيس السكة الحديد لمدة عام

كتب- محمد نصار:

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، قرارًا بتجديد الثقة في المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتقدم مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكري، بالتهنئة للمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على ثقة القيادة السياسية، والتجديد له لمدة عام.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية