كتب- محمد نصار:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة و النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث تمت المصادقة على نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وقائمة المركز المالي المنتهي في 31/12/2024.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الشركة في أعمال النظافة بالمحطات والقطارات والورش وتأمين مواقع العمل المختلفة من خلال الأمن الإداري، وكذلك تشغيل وحدة إنتاج المنظفات وتصنيع الأثاث والملابس الخاصة بالعمال وجهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع في إنشاء المخازن بالشركة.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام الكبير بالعاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة، والاهتمام بجودة المنتجات التي يتم إنتاجها داخل الشركة والعمل على استمرار زيادة الإيرادات بالإضافة إلى العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميزة في كل القطارات والمحطات بما ينعكس إيجابًا على الخدمة المقدمة ويواكب التطور الكبير في عناصر منظومة السكك الحديدية.

وأشار إلى ضرورة إحكام أعمال النظافة خلال رحلات القطارات المختلفة سواء بزيادة عدد صناديق المهملات وتكثيف مرور عمال النظافة خلال الرحلة وإجراء حملات توعية خاصة ببعض السلوكيات السلبية في التعامل مع مرفق السكة الحديد مثل إلقاء القمامة بالقطارات والمحطات والمناشدة المستمرة للركاب بالبعد عن هذه السلوكيات السلبية.

وأكد الوزير، ضرورة أن يكون التعامل لكل طوائف التشغيل المتعاملة مع الركاب وفقًا للقانون والاحترام التام للراكب حيث أن الهدف الأساسي هو خدمة الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والانضباط التام في أداء المهام الموكلة لكل فرد بما يضمن نجاح المنظومة.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية، تفقد الوزير عددًا من المنتجات والملابس التي أنتجتها الشركة لتغطية احتياجاتها واحتياجات هيئة السكك الحديدية وشركاتها التابعة من ملابس العاملين ومنتجات النظافة وغيرها بما يساهم في تقليل المصروفات بالشركة.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية

حمايةً لعمال الدليفري.. توجيهات رئاسية مهمة ووزير العمل يتوعد غير الملتزمين