المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات

كتب- محمد نصار:

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على منح تراخيص وتقنين الأوضاع القانونية لـ20 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا، بعد مراجعة ملفاتها والتأكد من استيفائها المعايير والشروط القانونية والمهنية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

يأتي القرار في إطار جهود المجلس لتقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني.

المواقع والتطبيقات الحاصلة على التراخيص

- المستقبل الأخضر.

- بترومينيج.

- أسواق نيوز.

- بترول مصر.

- البيان الاقتصادي نيوز.

- السينما دوت كوم.

- مونديا.

- إيجي بودكاست.

- أراب فاينانس.

- سليندر.

- العربي جروب، والتطبيق التابع له.

- ضامن دوت كوم، والتطبيق التابع له.

- ناوي، والتطبيق التابع له.

- تطبيق إنستاشوب.

- تطبيق فخدمتك صنايعي.

- ماي جرين واي جلوبال.

- بازوكا آند شوكليت.

وأكد المجلس استمراره، في فحص باقي الطلبات المقدمة من عدد من المنصات الإعلامية، تمهيدًا لمنح التراخيص فور استيفاء الإجراءات والشروط.

كما شدد على مواصلة العمل لتنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأي ممارسات غير مهنية، بما يعزز مناخ حرية الصحافة المسؤولة، ويصون حق الجمهور في الحصول على محتوى إعلامي مهني، متوافق مع معايير الجودة الدولية والهوية الثقافية المصرية.

