"أبو بيه" رئيسًا لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة

04:28 م الإثنين 11 أغسطس 2025

محمود محمد محمود أبو بيه

كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تكليف محمود محمد محمود أبو بيه، بالعمل رئيسًا للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

يأتي تولي "أبو بيه"، خلفًا للواء وليد رضا فهمي متولي أبو النصر، الذي تولى مسؤولية الهيئة في شهر أكتوبر من عام 2024، طبقًا لقانون الحماية المدنية رقم 81 لسنة 2016.

