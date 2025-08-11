جرس إنذار.. جمال شعبان يكشف عن إشارات تحذيرية قد تنقذك من "أزمة قلبية"

كتب- أحمد جمعة:

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تجاهل الأعراض المبكرة وغير النمطية التي قد تنذر بحدوث أزمة قلبية، مؤكداً أن الصورة الشائعة في الوجدان المصري عن الأزمات القلبية، والتي تُصوّرها كسكاكين تمزق منتصف الصدر يعقبها سقوط على الأرض، ليست دائمًا هي الواقع.

وأوضح شعبان في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن بعض الأزمات القلبية تبدأ بأعراض طفيفة وتدريجية، منها: شعور بالضغط أو الثقل في الصدر، إحساس بالحموضة أو الحرقان يشبه ارتجاع العصارة الحمضية إلى المريء، آلام في أعلى البطن أو الحلق، آلام في الكتف الأيسر أو الفك السفلي أو الظهر، إضافة إلى الغثيان والرغبة في القيء، وضيق التنفس غير المعتاد مع القيام بمجهودات بسيطة، والتعرق الغزير والمتكرر دون سبب واضح.

وأكد أن تكرار هذه الأعراض وعدم استجابتها للعلاجات التقليدية يستدعي التحرك الفوري وطلب المساعدة الطبية العاجلة، لأن كل ثانية قد تُحدث تلفًا في عضلة القلب وتهدد حياة المصاب.

وأشار إلى أن تناول أربع أقراص من الأسبرين للأطفال، وأربع أقراص من عقار "بلاڤيكس"، ولصقة "نيترودرم" بجرعة 5 ملجم، يمكن أن يخفف من حدة الأزمة لحين إجراء القسطرة التداخلية وتركيب الدعامة الدوائية، المعروفة بـ"دعامة الحياة"، والتي يجب وضعها في "الوقت الذهبي" خلال الدقائق أو الساعات الأولى من الإصابة لإنقاذ حياة المريض.

وشدد شعبان على أن هذه الأعراض تمثل جرس إنذار مبكر، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للخطر مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكر، وارتفاع الدهون، والمدخنين، ومن لديهم تاريخ وراثي للإصابة بالأزمات القلبية.

ونصح للاطمئنان بإجراء رسم قلب، أو رسم قلب بالمجهود، وفحص بالموجات الصوتية على القلب، وتحليل إنزيمات القلب والكوليسترول والسكر التراكمي، مع مراجعة طبيب القلب أو التوجه إلى مراكز طوارئ القلب فورًا عند اشتداد الأعراض.

اقرأ أيضاً:

تصل لـ46 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم

تصل لـ270 جنيه في هذه الحالة.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن

برلماني يطالب بخطة إعلامية متكاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير