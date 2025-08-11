إعلان

علاء فاروق: حلول تكنولوجية حديثة في مواجهة تحديات القطاع الزراعي

10:53 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

علاء فاروق

كتب- أحمد السعداوي:

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء أ.ح/ محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء دكتور محمد السيد صالح، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتي ذلك على هامش فاعليات المؤتمر الزراعي تحت عنوان: "تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء في كشف ومكافحة الآفات الزراعية"، والذي تستضيفه محافظة البحيرة بأحد الفنادق بمدينة وادي النطرون، بحضور رؤساء لجنتَي الزراعة بمجلسَي النواب والشيوخ، ونخبة من المتخصصين والباحثين ومدير المعاهد البحثية.

وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الذي يقوم به البحث العلمي التطبيقي، في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، فضلًا عن تبني الحلول التكنولوجية الحديثة في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

ورحَّبت محافظ البحيرة بالضيوف، مؤكدةً اعتزاز المحافظة باستقبال هذه الكوكبة المتميزة من القيادات التنفيذية والخبراء، ومشيدةً بجهودهم المستمرة في دعم وتطوير القطاع الزراعي على مستوى الجمهورية.

