خلفًا للميس الحديدي.. أحمد سالم يقدم "كلمة أخيرة" على ON نهاية أغسطس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مصادر خاصة لـ"مصراوي"، إن الإعلامي أحمد سالم سيتولى تقديم برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة قناة ON، اعتبارًا من نهاية شهر أغسطس الجاري، خلفًا للإعلامية لميس الحديدي.

جاء ذلك بعد اتفاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد، عقب خمسة أعوام من تقديمها البرنامج.

وكان أحمد سالم، قد أعلن مؤخرًا اعتذاره عن الاستمرار في منصب المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، تمهيدًا لخوض تجربة إعلامية جديدة تستلزم التفرغ الكامل.