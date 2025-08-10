إعلان

هل يجوز الزواج عبر الهاتف؟.. لا تستوف الشروط

06:57 م الأحد 10 أغسطس 2025

الدكتور علي فخر أمين الفتوى

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال أحد المشاهدين، الذي استفسر عن حكم الزواج عبر الهاتف، موضحًا أن الزواج له أركان وشروط شرعية لا بد من استيفائها.

وأوضح أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن من هذه الأركان: حضور طرفي العقد وولي الزوجة، وانعقاد الصيغة الشرعية بالإيجاب والقبول، وحضور الشهود، وأداء المهر للزوجة.

وأضاف أن ما يفعله بعض الأشخاص من تبادل عبارات القبول عبر الهاتف مثل: "تتجوزيني؟ أيوة أتجوزك" لا يُعتبر زواجًا شرعيًا، لأن الأركان والشروط لم تستوفَ.

الدكتور علي فخر دار الإفتاء المصرية حكم الزواج عبر الهاتف الإعلامية زينب سعد الدين فتاوى الناس
