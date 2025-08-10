كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشيخ حسين النويس، رئيس شركة "AMEA POWER" الإماراتية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وإقامة أولى محطات التخزين المنفصلة في مصر.

ويهدف التعاون إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة في أوقات الذروة، ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

أول محطات تخزين منفصلة في أسوان والبحر الأحمر

استعرض الوزير مستجدات تنفيذ مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة التخزين المدمجة بقدرة 600 ميجاوات/ساعة بمحافظة أسوان، ومشروع "آمونت 2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس شقير.

كما تمت مناقشة تنفيذ محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بقدرة 1500 ميجاوات/ساعة، كأول مشروع من نوعه على الشبكة الموحدة، بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر، إلى جانب بحث فرص زيادة استثمارات الشركة في السوق المصرية ودعم الشراكة القائمة.

وأكد الدكتور عصمت أن قطاع الكهرباء أدخل أنظمة تخزين البطاريات لأول مرة في مصر خلال الأشهر الماضية، مع وجود محطة عاملة حاليًا في أسوان بقدرة 300 ميجاوات/ساعة، موضحًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومشيدًا بالتعاون المثمر مع شركة "AMEA POWER" والتزامها بالجداول الزمنية للمشروعات.