طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: فرص أمطار رعدية وأجواء شديدة الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وأوضحت الأرصاد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى في الظل 38 درجة.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وارتفاع الأمواج من 2 لـ3 أمتار.

