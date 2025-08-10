اضطراب الملاحة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجي بقيم درجات الحرارة حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح.

وشبورة مائية صباحًا يوميا (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجـه البحـري، مدن القناة، ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى و اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس.

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض