كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حذّر قطاع المعاهد الأزهرية مما وصفه بالقرارات الوهمية والمزورة، التي توهم تعلقها بالعمالة المنضمة بالأزهر وتوفير فرص عمل في المعاهد المقامة بالجهود الذاتية -على غير الحقيقة- ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين والعاملين في المناطق الأزهرية، من خلال سماسرة الوظائف الذين يحاولون خداع المواطنين واستغلال حاجتهم الملحة للوظائف.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية في بيان له، اليوم، على أن هذه القرارات لا صحة لها على الإطلاق، ولم يصدر عن الأزهر قرارات في هذا الشأن، وأن عملية التوظيف في الأزهر تتم وفق الإجراءات القانونية المنظمة، وتتم بناء على إعلانات رسمية تصدر ويُعلن عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.