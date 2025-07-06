مطار القاهرة يستقبل أكثر من 2.3 مليون راكب في يونيو

القاهرة - أ ش أ:

سجل مطار القاهرة الدولي خلال شهر يونيو 2025 حركة نشطة في أعداد الركاب والرحلات، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,390,855 راكب، على متن 17,919 رحلة جوية.

شهد المطار مغادرة 1,098,938 راكب عبر 8,934 رحلة، في حين بلغ عدد القادمين 1,291,917 راكب وصلوا على متن 8,985 رحلة.

يأتي هذا الأداء في ظل تطبيق إجراءات تشغيلية دقيقة، أسهمت في تقليل زمن الانتظار وتحسين انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول، كما ساهمت خدمات المطار الحديثة، والتي تشمل تفعيل خدمات إنهاء الإجراءات الذاتية وتركيب لوحات إرشادية جديدة في أنحاء المطار، في تحسين تجربة المسافر وضمان سرعة وكفاءة التشغيل.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة مطار القاهرة الدولي على التعامل مع الكثافة المتزايدة في حركة الطيران، مع الحفاظ على جودة الخدمة، ما يعزز مكانته كبوابة مصر الأولى.