كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وفدًا علميًا من مصنع "نانومان إيجيبت"، برئاسة الدكتور محمد بن سليمان المعيقلي، كبير باحثي الاستدامة والبيئة والمتخصص في تحلية المياه وصناعة المواد المتقدمة، ومالك المصنع، وذلك بحضور الدكتور أحمد محمود يوسف، عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون العلمي والتطبيقي بين المركز القومي للبحوث ومصنع "نانومان إيجيبت"، الذي يعمل بالشراكة مع مصنع "صقر للصناعات المتطورة" التابع للهيئة العربية للتصنيع، في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي.

تعاون بحثي في مجالات حيوية

ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات متعددة تشمل الصناعات النانوية والمنسوجات المتطورة، وتطبيقات المواد المتقدمة في قطاعات البيئة والطاقة والصحة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الحضور أهمية ترجمة مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وتطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز من قدرة الصناعات المصرية على المنافسة محليًا وإقليميًا.

خطوات عملية لتعزيز الشراكة

أعرب الجانبان عن تطلعهما لتفعيل التعاون في أقرب وقت من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات، وفتح قنوات للابتكار الصناعي القائم على أسس علمية.

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية المركز القومي للبحوث لتعزيز دوره كمحرك رئيسي في ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، والمساهمة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

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