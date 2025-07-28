اعتماد دولي لوحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، حصول وحدة السكتة الدماغية بالمجمع الطبي التابع للهيئة في الإسماعيلية على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية الفائقة والحرجة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الاعتماد يمثل تتويجًا لجهود الهيئة في تطوير خدمات الرعاية الحرجة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الوحدة تُعد نموذجًا علاجيًا متكاملًا يجمع بين خدمات الطوارئ، والعناية المركزة، والتأهيل، والمتابعة بعد التعافي.

وأوضح السبكي أن الوحدة تستقبل يوميًا ما بين 25 إلى 40 حالة طارئة، ويتم التعامل معها بسرعة واحترافية من خلال فريق طبي متخصص، سواء عبر الحجز بأقسام الرعاية المركزة أو الداخلية، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة إعادة فتح الشرايين (Recanalization) من 20% في عام 2023 إلى 31% في 2025، وهو ما يعكس تطورًا في جودة وكفاءة الأداء الطبي.

وأضاف أن الوحدة تضم 8 أسرة رعاية مخصصة للسكتات الدماغية و4 أسرة عناية مركزة للحالات الحادة، فضلًا عن 10 عيادات أسبوعية لمتابعة المرضى بعد التعافي وتقديم خدمات التأهيل، بما يعزز مفهوم استمرارية الرعاية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المرحلة الحرجة فقط.

وأكد السبكي أن الوحدة تقدم خدمات طبية متكاملة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بدءًا من التشخيص والتدخل العلاجي الفوري، وصولًا إلى التأهيل الطبي، بما يضمن استدامة نتائج العلاج وتحقيق أفضل نسب الشفاء.

وأشار إلى أن وحدة القسطرة المخية بالمجمع تعمل يوميًا على مدار الساعة، بفضل ما تمتلكه من تجهيزات حديثة وكوادر طبية متخصصة، للتعامل مع السكتات الدماغية الانسدادية الحادة، والنزيف الدماغي الناتج عن تمددات أو وحمات شريانية، وحالات ضيق الشرايين أو الأوردة الدماغية، بما يسهم في تقليل المضاعفات وتحسين فرص التعافي.

وشدد رئيس الهيئة على أن وحدة السكتة الدماغية باتت نموذجًا يُحتذى به في تكامل الرعاية الطبية عبر مختلف مستويات الخدمة، بداية من الإنقاذ الفوري، مرورًا بالعناية المركزة، ووصولًا إلى القسطرة الدقيقة والتأهيل الشامل، وذلك ضمن رؤية الهيئة لبناء منظومة صحية متطورة ومستدامة.

واختتم السبكي بالإشارة إلى أن اعتماد وحدة السكتة الدماغية من "WSO" يمثل إنجازًا نوعيًا جديدًا يُضاف إلى سجل الهيئة، ويجسد التزامها بتقديم خدمات صحية تخصصية وفق أعلى المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية، ويعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية والإدارية داخل منشآت الهيئة.