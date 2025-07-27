هل الحر الشديد غضب إلهي؟.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح

كتب- حسن مرسي:

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعكس بالضرورة غضبًا إلهيًا، بل قد يكون علامة من علامات الله سبحانه وتعالى، تتيح للعبد فرصة التأمل والتقرب إليه.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، أن الظواهر الطبيعية مثل الحر الشديد والرياح والأمطار هي من جنود الله التي يسخرها لحكمة إلهية، مشيرة إلى أن هذه الظروف قد تكون وسيلة لتكفير الذنوب أو رفع درجات العبد إذا تحلى بالصبر والذكر.

وأوضحت هبة إبراهيم أن الحر الشديد يمثل فرصة للمؤمن ليعيد النظر في علاقته بالله، بدلاً من الشعور بالضيق أو التذمر.

وتابعت إن الاستغفار والإكثار من ذكر الله في مثل هذه الظروف يعكس إيمان العبد وقوة صلته بالخالق، سواء في الرخاء أو الشدة، لافتة إلى أن الله يحب عباده الذين يلجأون إليه في كل الأحوال.

وأشارت إلى أن هذه الظواهر الطبيعية قد تكون بمثابة تذكير من الله لعباده، وليست بالضرورة عقوبة، مؤكدة أنها دعوة للتفكر في النفس وإصلاحها من خلال الطاعات والأعمال الصالحة.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الحر الدنيوي، مهما بلغت شدته، يبقى تذكيرًا بحر الآخرة، داعية المؤمنين إلى الاستعداد للقاء الله بالعمل الصالح وحسن التوكل عليه.

وأكدت هبة إبراهيم، أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لا يبتليهم عبثًا، بل يمنحهم فرصًا متكررة للتوبة والرجوع إليه، مشددة على أن الصبر على الحر والالتزام بالعبادة هما السبيل لنيل رضا الله والفوز بجنته.