كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لبحث إجراءات تطوير الإدارة العامة لري قناطر الدلتا .

وأشار سويلم، حسب بيان وزارة الري اليوم الثلاثاء، إلى أن مجموعة المنشآت المائية بقناطر الدلتا تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة؛ نظرًا لتحكمها في إدارة وتوزيع المياه بمنطقة الدلتا، وهو ما يؤكد أهمية الحفاظ على هذه المنشآت وتطوير أدوات إدارتها وتشغيلها؛ بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأمثل .

ووجه سويلم بتوفير الإمكانات البشرية والمعدات المطلوبة؛ لزيادة معدلات التطهيرات أمام المنشآت المائية بالقناطر الخيرية، مع وضع خطة لصيانة وتطوير منظومة تشغيل مجموعة القناطر، وتحديث أنظمة رصد وقياس التصرفات خلف مجموعة المنشآت المائية الواقعة تحت إشراف الإدارة .

ووجه وزير الري بتعظيم الاستفادة من الورش الإنتاجية التابعة للإدارة العامة لري قناطر الدلتا، وتوفير الدعم اللازم للإدارة من الموارد البشرية واللوجستية التي تمكنها من الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ذاتيًّا للمنشآت المائية والحدائق الواقعة تحت إشراف الإدارة، واستمرار أعمال تطوير الحدائق واستثمار الأملاك التابعة للوزارة، بما لا يعيق المهام الأساسية لإدارة وتشغيل وصيانة مجموعة القناطر، وبذل المزيد من الجهد لتعظيم الاستفادة من الأملاك وتحصيل المديونيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات السكن الإداري.

وأكد سويلم أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والإمكانات الذاتية للإدارة، وتدعيمها بالموارد البشرية المطلوبة لزيادة معدلات التطوير والصيانة بالجهود الذاتية، وتحسين منظومة الإدارة والتشغيل للمنشآت المائية .

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لري قناطر الدلتا تشرف على إدارة مجموعة من القناطر الرئيسية بإجمالي عدد ٢٧ منشأ (١١ منشأ بالقناطر الخيرية- ١٥ منشأ بهندسة زفتى بالغربية- ١ منشأ بهندسة إدفينا بالبحيرة)، وتقوم الإدارة بتنفيذ أعمال الموازنات وفقًا لتعليمات الإدارة المركزية لشؤون المياه، وقياس التصرفات وتسجيل المناسيب بصفة يومية، وعمل الصيانة الدورية المطلوبة للقناطر بالتنسيق مع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وعمل التطهيرات أمام المنشآت المائية .