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المرور: سلوك عمال الدليفري سبب رئيسي للحوادث ويجب توعيتهم بالقانون

01:03 م الإثنين 21 يوليه 2025

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كتب- محمد أبو بكر:

قال العميد أحمد، جامع من الإدارة العامة للمرور، إنه يجب توعية عمال الدليفري بشأن اشتراطات قانون المرور.

وأضاف "جامع"، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاثنين، أن عدم ارتداء الخوذة يعد مخالفة في قانون المرور، وكذلك السرعات الزائدة، وفي المقام الأول سلامة الدراجة الآلية.

وأوضح أنه يجب على الشركات شرح قانون المرور وعمل ندوات للعمال لتوعيهم بالمخالفات وعقوبتها بقانون المرور، قائلًا"قانون المرور المصري لم يترك بند مخالف إلا وضمنه بالعقوبات".

وشدد على أن السلوك البشري المتمثل في قائد المركبة يؤدي إلى العديد من الحواث، مشيرًا إلى أن هذه الفئة أصبحت عنصر مهم في اقتصاد البلد.

وتابع: الخوذة ومهمات الوقاية أمر هام، ويجب تحقيق عوامل السلامة المرورية.

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عمال الدليفري قانون المرور وزارة العمل
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