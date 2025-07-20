رئيس الوزراء يتابع جهود تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى اهتمام الحكومة بدعم العلاقات المصرية الأمريكية في ضوء العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الجانبين، مُنوهًا إلى وجود العديد من فرص التعاون التي يمكن استغلالها لدعم التعاون المشترك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تحرص على تذليل كل العقبات أمام التعاون المشترك، بالإضافة إلى التوجه لاقتراح مشروعات مُحددة يتم بحثها للتعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى وجود عدد من الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الأمريكية خاصة في ظل المزايا الكبيرة التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاتصالات والجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لدعم العلاقات المصرية الأمريكية، سواء على المستوى الثنائي أو تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، بجانب دعم التعاون الاقتصادي المشترك.

من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى الفرص الاستثمارية التي تم عرضها على الشركات الأمريكية الجاري التشاور بشأنها سواء في قطاع المواني والنقل البحري أو المناطق الصناعية.

وخلال الاجتماع، تناولت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود التعاون التنموي مع الجانب الأمريكي من خلال عدد من برامج التعاون الناجحة بما يخدم الجهود التنموية في مصر ويدعم العلاقات بين الجانبين.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح برنامج التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، والموقف التنفيذي للمشروعات المُمولة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، فضلًا عن جهود الوزارة لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

فيما أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود التي قامت بها الوزارة لدعم التبادل التجاري بين الجانبين، ودعم الاستثمارات الأمريكية في مصر.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بالتنسيق بين الجهات المعنية من أجل إعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومتابعة طرحها على الشركات الأمريكية في إطار تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر.

اقرأ أيضًا:

استقالة وزيرة البيئة وتكليف وزيرة التنمية المحلية بتسيير الأعمال

يعطي بداية من 18 سنة.. ما هو تطعيم الحزام الناري؟

14 صورة لوظائف هيئة الأنفاق.. مهندسون وفنيون وصرافو تذاكر للعمل بالمونوريل

طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء