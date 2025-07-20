العمل تطلق أولى مراحل دعم عمال الديلفري.. وتوزيع مهمات وقاية غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

يعقد محمد جبران، وزير العمل، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين، بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، التي تهدف في مرحلتها الأولى إلى توفير الحماية والدعم اللازمين لعمال توصيل الطلبات "الديلفري".

وبحسب بيان، يأتي إطلاق الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار برنامج الحكومة الهادف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لهم.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد من ممثلي الشركات العاملة في قطاع خدمات التوصيل، حيث سيتم استعراض التحديات التي تواجه هذه الشريحة المهمة من العمالة، والآليات التي ستُتبع لتوفير الحماية اللازمة لهم. كما سيتم الإعلان عن بدء توزيع مهمات الوقاية الشخصية لمواجهة مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون في هذا المجال.

ويتضمن المؤتمر الكشف عن خطة تفتيشية شاملة لضمان توفير معايير السلامة والأمان الوظيفي لعمال "الديلفري"، إلى جانب مناقشة الجهود الحكومية المبذولة لتقنين أوضاعهم وتحسين ظروف عملهم.

ويخصص محمد جبران جانبًا من المؤتمر للإجابة عن استفسارات الإعلاميين وممثلي القنوات الفضائية والصحف، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المعنية، وذلك حول تفاصيل خطة الحماية ودور الوزارة في تعزيز الأمان المهني لهذه الفئة.