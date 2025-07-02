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سيد درويش شاعرًا.. الأحد في أمسية أدبية بقصر ثقافة روض الفرج

02:56 م الأربعاء 02 يوليو 2025

قصر ثقافة روض الفرج

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القاهرة - مصراوي:

يُقيم نادى أدب قصر ثقافة روض الفرج، الأحد المقبل، أمسية أدبية بعنوان "سيد درويش.. شاعرًا" يتحدث فيها المايسترو محمد درويش - حفيد سيد درويش - ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش وعدد من أعضاء الجمعية والكاتبة الأدبية ليلى راشد والشاعر محمد طلعت والمخرج حسام عزام والقاصة إسراء حمودة والشاعرة أسماء كامل والكاتب الصحفي خيري حسن وغيرهم من الأدباء والمهتمين ورواد نادي أدب روض الفرج ومحبي سيد درويش.
تُقام الندوة في السابعة مساءً، ويدير اللقاء الشاعر الكبير سامح هريدي رئيس نادي الأدب.
وتغني فيها المطربة الشابة المتميزة هاجر سعيد (صاحبة الصوت الدافئ)، إذ ستغني العديد من إبداع سيد درويش "كتابة ولحنًا" والدعوة عامة للحضور.


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قصر ثقافة روض الفرج أمسية أدبية
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