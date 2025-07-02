رابط حجز وعناوين لجان.. ننشر تفاصيل حجر الكشف الطبي لمرشحي الشيوخ

كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل وإجراءات الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، في إطار الاستعدادات الطبية الخاصة بمرحلة تلقي طلبات الترشح، والمقررة وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الوزارة أنه في إطار حرص الدولة على ضمان الجاهزية الصحية واللياقة الطبية للمرشحين لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب، يُجرى كشف طبي إلزامي على جميع المرشحين.

يتضمن الكشف الطبي تقييم الحالة العامة، واللياقة البدنية والنفسية، بالإضافة إلى بعض التحاليل المخبرية الأساسية، في حين يُعد اجتياز هذا الكشف أحد المتطلبات الأساسية لقبول أوراق الترشح، لضمان قدرة المرشح على ممارسة مهامه التشريعية بكفاءة.

وحصل مصراوي على أسماء ومقار 109 لجان طبية و26 معملاً لتحليل المخدرات، لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات الشيوخ في مختلف محافظات الجمهورية.

اللجان مقسمة إلى 78 لجنة تابعة لقطاع الطب العلاجي، و24 لجنة تابعة لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، و5 لجان تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ولجنة تابعة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، ولجنة تابعة لمستشفيات أمانة الصحة النفسية.

كما أتاحت الوزارة رابطًا إليكترونياً لحجز الكشف الطبي على المرشحين، يتضمن حجزًا لموعد الفحص الطبي، وحجز موعد فحص المعمل.. عبر هذا الرابط هنا

واشترطت وزارة الصحة إحضار الأوراق المطلوبة للحضور للكشف الطبي، والتي تشمل: أصل البطاقة على أن تكون سارية + صورة، وعدد 2 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء.