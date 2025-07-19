تراجع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد إذ يسود طقس يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن البلاد ستشهد اليوم الأحد شبورة مائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ونشاط لحركة الرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط.

كما أشارت إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من 2.5:1.5 متر.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من غدًا الإثنين من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.