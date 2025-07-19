تنظيم الاتصالات: تعويضات متفاوتة للمتأثرين بحريق رمسيس

كتب- حسن مرسي:

صرّح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، بأن الجهاز قرر تعويض العملاء المتضررين من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك بعد عودة الخدمة بالكامل سواء لمشتركي المحمول أو الإنترنت الأرضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هناك نوعين من العملاء المتضررين، عملاء نظام مسبق الدفع فسيحصلون على 50% باقة إنترنت إضافية مجانًا فوق باقتهم الأساسية، أما عملاء الفاتورة الشهرية سيُضاف لهم 30% من قيمة الفاتورة كرصيد إضافي.

وأضاف أن هناك تعويضات إضافية خاصة لعملاء الإنترنت الأرضي المتضررين من الحادث، حيث يحصل عملاء نظام "مسبق الدفع" على 50% زيادة في حجم الباقة التي يمتلكونها، فمثلاً المشترك في باقة 200 جيجا سيحصل على 100 جيجا إضافية لتصبح 300 جيجا، أما عملاء نظام "فاتورة" فيتمتعون بتخفيض بنسبة 30% على قيمة فاتورتهم المقبلة، وذلك تقديرًا للأضرار التي لحقت بهم بسبب الانقطاع.

وأشار رئيس قطاع التفاعل المجتمعي إلى أن الخدمة عادت بالكامل لكافة العملاء سواء في المحمول أو الإنترنت الأرضي، مع استمرار تقديم الدعم الفني لأي مشكلات قد تظهر من خلال مراكز الاتصال الخاصة بالشركات أو عبر جهاز تنظيم الاتصالات عبر الرقم 155 أو وسائل التواصل الرقمية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستخدمين وضمان مستوى عالٍ من الجودة والشفافية في خدمات الاتصالات والإنترنت.