كتب- محمد صلاح:

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بالمهندس أسامة عبد الله رئيس شركة "إجيماك"، وعدد من مسؤولي شركة "XD إجيماك"، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفريق العمل القائم على مشروعات عدد من محطات المحولات، كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية جديدة، وفي ضوء المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وراجع عصمت، خلال الاجتماع، المخطط الزمني والتوقيتات المحددة لتسليم المشروعات ونسب التنفيذ في كل موقع، والتوافق بين الجداول الزمنية ومعدلات التنفيذ، وموقف تصنيع المهمات ونقلها للتركيب، والتنسيق بين إنهاء الأعمال وإطلاق التيار في بعض المحطات وبين احتياجات مشروعات التنمية الزراعية وتوقيت زراعة المحاصيل.

وشمل الاجتماع مناقشة أعمال تنفيذ شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة؛ والتي تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع في جميع مصادر تغذية مشروعات الدلتا الجديدة؛ خصوصًا المصدر الشمالي "روافع الحمام"، وتم تأكيد الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وتوفير مصادر تغذية مؤقتة للوفاء بكل الاحتياجات لحين الانتهاء من محطات المحولات وربطها على الشبكة، في إطار خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

ووجَّه وزير الكهرباء بتعديل خطة العمل الحالية بما يتوافق وأهمية توفير التغذية الدائمة والمستمرة من خلال الإسراع في تنفيذ عدد من محطات المحولات، والتعاون والتنسيق بين كل الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادي وسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالأبراج في مسار الخط، مؤكدًا تذليل كل العقبات والمعوقات، ومطالبًا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل كأحد أهم المحاور لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية، موضحًا الجاهزية لتوفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الإنتاج في جميع المشروعات.

وأكد عصمت الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية، مشيرًا إلى خطة الوزارة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات؛ لا سيما مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، موضحًا الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة؛ خصوصًا مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية.. وغيرها من المشروعات التي يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن إتاحة الكهرباء لكل الاستخدامات ركيزة أساسية لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.

اقرأ أيضًا:

تراجع الحرارة وتحذير من الشبورة المائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تطويرها.. هل ترتفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025؟

سد النهضة.. هل ستعود المفاوضات من جديد بعد تصريحات ترامب؟