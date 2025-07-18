كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والمقرر انعقاده في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوزير أن أسبوع القاهرة للمياه بات منصة دولية رائدة للحوار العلمي والتقني، تجمع كبار المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الخبرات ودعم جهود تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية تيسير إجراءات التسجيل والتنظيم، لضمان مشاركة فعّالة من الأفراد والمؤسسات والمنظمات الدولية، مع توفير الدعم الكامل للشركات والمؤسسات العارضة في المعرض المصاحب، لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المياه.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع آخر تحضيرات الأسبوع، حيث تم فتح باب التقديم لتنظيم جلسات من قِبل منظمات دولية، وشهدت اللجنة المنظمة إقبالًا

واسعًا من جهات مثل المجلس العالمي للمياه، واليونسكو، والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، في مؤشر واضح على المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها الحدث عالميًا.

كما يشهد المعرض الدولي المصاحب للفعاليات اهتمامًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات المياه والمناخ، التي أبدت رغبتها في عرض حلولها التقنية المبتكرة ضمن أجنحة المعرض، بما يسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

في سياق متصل، أنهت اللجنة العلمية للأسبوع تقييم المرحلة الأولى من المؤتمر، وتم قبول 116 ملخصًا بحثيًا، مع استمرار استقبال الملخصات المطولة والأوراق الكاملة حتى 29 يوليو 2025.

شهدت مسابقات الأسبوع تفاعلًا ملحوظًا من مختلف الفئات، أبرزها:

مسابقة أطروحة الثلاث دقائق لطلبة الماجستير والدكتوراه، التي استقبلت 52 مشاركة، ونُفذت مرحلتها الأولى من التحكيم.

مسابقة شباب المبتكرين لطلاب مدارس STEM، التي استقبلت 334 مشروعًا، وتخضع حاليًا للتقييم.

حملة "على القد" لطلبة كليات الإعلام، لتصميم حملات توعوية لترشيد المياه، والتي تلقت 82 مشروعًا.

المسابقة القومية لأفضل الممارسات الزراعية، حيث تم استقبال 433 تجربة ميدانية ناجحة.

مسابقة أفضل مشروعات التخرج لطلاب الكليات الهندسية والزراعية، والتي بدأ التقديم لها في 15 يوليو 2025 وتستمر لمدة شهر.

وأكد وزير الري، أن هذه المسابقات تعكس توجه الوزارة نحو دعم الإبداع الشبابي، وتبني حلول مبتكرة لقضايا المياه، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة وبناء جيل واعٍ بقضايا الموارد المائية.

اقرأ أيضًا:

الفصل التعسفي.. وزير العمل يوضح: لماذا لم تعد استمارة 6 سيفًا على رقاب العاملين؟



ننشر عقوبة عدم المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ



