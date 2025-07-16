عماد الدين حسين: إسرائيل تسعى لتحويل لاحتلال جنوب سوريا

كتبت -داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 تبلطج بكل ما تحمله الكلمة من معنى في المنطقة، فهي تدمر الحياة كاملة بغزة، وتمارس المزيد من التهويد للضفة الغربية، وتشن المزيد من عمليات العدوان في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، وتستهدف القدرات العسكرية السورية، وتضرب اليمن وتقصف إيران.

وأكد، أنّ إسرائيل تشعر بالأمان من أي عقاب دولي بفضل الدعم الأمريكي، موضحاً أن الضربات الإسرائيلية لسوريا جزء من سياسة توسعية تهدف إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، وأن البيانات الدولية الرافضة للعدوان، بما فيها بيان الخارجية المصرية، تظل مواقف سياسية مهمة لكنها غير قادرة على تغيير السلوك الإسرائيلي طالما بقيت دون خطوات عملية حازمة.

وأضاف حسين، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، في تغطية خاصة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل تسعى لتحويل منطقة جنوب سوريا، وتحديداً السويداء، إلى منطقة منزوعة السلاح منذ فبراير الماضي، متابعًا، أن الهدف ليس حماية الدروز كما تزعم تل أبيب، بل خلق فتنة داخلية وتحقيق مكاسب استراتيجية على الأرض، كخطوة أولى لاحتلال مناطق لاحقة في الجنوب.

ولفت إلى أن التصعيد الأخير، بما فيه قصف القصر الرئاسي في دمشق ومبنى رئاسة الأركان، يكشف نوايا إسرائيل في تفكيك الدولة السورية وتحويلها إلى كانتونات مجزأة متفرقة، متابعًا، أن إسرائيل تتحرك مستغلةً ضعف الموقف العربي، وتراهن على اللحظة الراهنة لتوسيع نفوذها الإقليمي.