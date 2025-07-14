كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنعًا لإنتاج الزجاج الهندسي وآخر للثلاجات، يأتي في إطار الاعتماد على توطين المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد من الخارج؛ مما يوفر من العملة الصعبة.

وأشارت متى، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن وجود مصنع للزجاج فرصة جيدة؛ نظرًا لوجود الرمال البيضاء لدينا، خصوصًا أن بلجيكا كانت تستورد من مصر الرمال البيضاء ثم تقوم بتصنيعها وتصدرها بعد ذلك إلى مصر.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصنع الزجاج الهندسي سينتج الزجاج المزدوج، والزجاج الحراري، والزجاج المنحني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر مربع سنويًّا، ويعتمد بنسبة 100% على مكون محلي، مع خطط لتصدير 50% من إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ويوفر المصنع نحو 300 فرصة عمل مباشرة.

وأوضحت "متى" أن إنشاء مصنع للثلاجات والديب فريزر على مساحة 107 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 108 ملايين دولار، بالشراكة مع شركة شارب اليابانية، أمر جيد؛ خصوصًا أن الثلاجات والديب فريزر لها استخدامات في حياتنا اليومية وله فوائد مهمة وداخل كل بيت.

واختتمت البرلمانية: ويكفي الخبرة اليابانية القائمة على الصناعة، والتي ستكون بمثابة إضافة كبيرة للصناعة المحلية بخبرة يابانية، وتوفير فرص عمل وتدريب عمالة مدربة تزيد خبرة للمصريين وجودة عالية.