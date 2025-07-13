البيت الفني للمسرح يقدم 15 عرضًا و100 ليلة عرض دعماً للشباب

كتب- محمد شاكر:

شهد قطاع المسرح "الإنتاج الثقافي"برئاسة المخرج خالد جلال، خلال العام 2024–2025 حراكًا متنوعًا عبر كياناته المختلفة، ما أسهم في تنشيط المشهد الفني والفكري وتقديم فعاليات متميزة للجمهور. فقد نظّم قطاع المسرح عددًا من الفعاليات الوطنية والفنية، من بينها الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة 23 يوليو، وحرب أكتوبر والعاشر من رمضان، وشهدت هذه الفعاليات تكريم أبطال القوات المسلحة وعدد من الفنانين الذين أثروا الوجدان الوطني بأعمالهم.

كما واصل القطاع اكتشاف المواهب من خلال مسابقة الأغنية الوطنية للشباب (أنا المصري)، التي بلغت هذا العام دورتها الثامنة.

وفي إطار العدالة الثقافية، نظّم القطاع برنامجي عرض جماهيري مفتوح هما: "هل هلالك" خلال شهر رمضان، و"صيف قطاع الإنتاج" خلال الإجازة الصيفية، بواقع 20 ليلة عرض رمضانية و15 ليلة صيفية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وأسهمت مكتبة القاهرة الكبرى في تقديم محتوى ثقافي متنوع عبر نحو 150 فعالية شملت: استضافة الملتقى الدولي الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصة، والملتقى الرابع للوعي الأثري ضمن مبادرة ؤاعرف بلدك"، فضلًا عن ندوة حول التغيرات المناخية بعنوان "الطريق إلى COP29"، والمشاركة في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، القمة الشبابية العربية، والاحتفاء بالعلاقات الدبلوماسية المصرية الفنزويلية، إضافة إلى 5 معارض فنية، وعدد من الندوات المجتمعية.

أما مركز الهناجر للفنون فقد أنتج 3 عروض مسرحية هي: الارتيست، نساء بلا غد، وعايش إكلينيكيا، وبلغ إجمالي العروض 116 ليلة عرض. كما استضاف عروضًا نوعية، مثل الشيطان مش شاطر لذوي القدرات الخاصة، واحتفالات بيوم المرأة العالمي. ونظّم ملتقى الهناجر الثقافي الشهري بإعداد وتقديم د. ناهد عبد الحميد، الذي قدّم 12 ندوة ثقافية ناقشت موضوعات وطنية مثل "بناء الإنسان المصري"، و"تمكين المرأة". كذلك استضافت قاعة آدم حنين للفنون التشكيلية 10 معارض متنوعة.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية:

من جهته، قدّم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان إسهامات بارزة، منها الاحتفال باليوم العالمي للرقص الشعبي، الذي شمل تكريم رموز ورواد الفن الشعبي، وعرض فيلم وثائقي بعنوان الرقص الشعبي فن وثقافة. كما نظّم المركز مؤتمرًا علميًا بعنوان "الإبداع والهوية.. صوت الشعوب" بمشاركة 19 باحثًا، وتخلله تكريم أصحاب مشروعات ثقافية متميزة. وأعاد المركز إحياء مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي في دورتها الرابعة، وفعّل مشروع النشر في صيغتيه الورقية والإلكترونية.

لأول مرة، قام المركز بتوثيق شامل لعدد من الفعاليات المهمة، منها: المهرجان الختامي لنوادي المسرح (الدورة 32)، مهرجان فرق الأقاليم على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، وكذلك مواسم مهرجان المسرح الجامعي الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية ويُقام في مسارح مركز الإبداع والهناجر والغد.

البيت الفني للمسرح..

قدّم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، خلال العام 2024–2025 مجموعة من الأعمال المسرحية والمبادرات النوعية التي عكست ثراء الحركة المسرحية المصرية وتنوّعها، حيث أنتج 15 عرضًا مسرحيًا جديدًا من خلال الفرق التابعة له، من بينها: "مش روميو وجوليت" لفرقة المسرح القومي، "في يوم وليلة" لفرقة المسرح الكوميدي، "كازينو"، "سجن النسا"، "شمال في أول يمين" لفرقة المسرح الحديث، "حكايات الشتا" لفرقة مسرح الغد، "كارمن" لفرقة مسرح الطليعة، "الفندق" لفرقة مسرح الشباب، "مروان وحبة الرمان" و"قطر الندى" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، "الحلم حلاوة" و"مملكة الحواديت" لفرقة المسرح القومي للأطفال، و"غرام في المسرح" و"مغامرات المدينة الأسطورية" لفرقة مسرح الإسكندرية.

وفي إطار دعم الطاقات الإبداعية الشابة، أطلق البيت عددًا من المشروعات والمبادرات النوعية، أبرزها: مشروع "أول ضوء" التابع لفرقة مسرح الشباب، والذي يستهدف تمكين المؤلفين والمخرجين والممثلين الجدد عبر إنتاج عروض قصيرة منخفضة التكلفة وعالية التأثير، ويمثل منصة لاكتشاف جيل جديد من المبدعين. كما أُطلقت مبادرة "100 ليلة عرض" التي تهدف إلى إنتاج 10 عروض مسرحية تُقدَّم بواقع 10 ليالٍ متتالية لكل عرض، بإجمالي 100 ليلة عرض سنويًا لفرقة مسرح الإسكندرية.

وفي مجال التدريب، تم تنفيذ ورشة "ابدأ حلمك – للكبار" التي استفاد منها 40 متدربًا في مجال التمثيل، بالإضافة إلى الدفعة الثانية من برنامج "ابدأ حلمك – للأطفال" والتي ضمّت 60 طفلًا، بما يعكس اهتمام البيت برعاية المواهب من مختلف الأعمار.

كما واصل مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" دوره الفاعل في الوصول بالمسرح إلى كل ربوع الوطن، حيث قُدِّم 8 عروض مسرحية بإجمالي 160 ليلة عرض في 22 محافظة، ووصل عدد المستفيدين منها إلى ما يقارب مليون مواطن، ومن أبرز العروض المقدمة: "دارت الأيام" (إنتاج مسرح الهناجر) في بورسعيد والدقهلية، "أوبريت الليلة الكبيرة" (إنتاج مسرح القاهرة للعرائس) في حلايب وشلاتين والمنوفية، "حازم حاسم جدًا" (إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية) في أسيوط وقنا، بالإضافة إلى عروض توعوية للأطفال بعنوان "توتة توتة" في قرى محافظات الدقهلية، المنوفية، والبحيرة.