كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أخيه الكريم، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله، الشيخة شريفة بنت محمد بن راشد آل خليفة.

ودعا مفتي الجمهورية، الله عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهلها وذويها، ويلهمهم الصبر والسلوان، "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون."