كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور تحسين شعلة، أستاذ النانو تكنولوجي والخبير البيئي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة هي من الأسباب الرئيسية التي تؤثر بقوة على درجات الحرارة وتتسبب في "القبة الحرارية" وتأثيراتها المدمرة التي يشهدها العالم حاليًا.

خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أضاف شعلة أن السياسات السلبية للدول الكبرى تجاه توصيات مؤتمرات قمم المناخ، مثل باريس 2018 وصولًا إلى قمة المناخ 27 في شرم الشيخ عام 2022، أدت إلى نتائج وخسائر فادحة.

وأوضح أن الولايات المتحدة، خاصة خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، اتبعت اتجاهًا سلبيًا بعدم دعم وكالة الطوارئ الفيدرالية لمواجهة التغيرات المناخية، وإيقاف ما يخص التنبؤات والظواهر المناخية المختلفة.

وأشار إلى أن هذا التوجه تسبب في خسائر اقتصادية هائلة للولايات المتحدة بلغت أكثر من 6.7 تريليون دولار خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى كوارث كبرى مثل أكثر من 120 حالة وفاة في تكساس والعديد من الفيضانات وأكثر من 1550 إعصارًا.

وأكد شعلة أن قمة المناخ 27 في شرم الشيخ كانت أول قمة تحقق نتائج إيجابية بدعم مواجهة التغيرات المناخية بمبلغ 100 مليار دولار وصل لاحقًا إلى أكثر من 300 مليار دولار، لكن الإدارة الأمريكية الجديدة انقلبت على هذه القرارات.

وشدد على ضرورة محاسبة من اتخذوا قرارات عدم دعم مواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر من الدول الأكثر تلويثًا للبيئة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، وبعد موجات الحر الشديدة التي أدت إلى وفيات كثيرة، بدأ يستفيق من عدم استجابته القوية للتوصيات السابقة، واتجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والابتعاد عن الوقود الأحفوري، على عكس الولايات المتحدة التي ما زالت تنادي باستكمال استخدام الوقود الأحفوري.

وأكد أن مواجهة التغيرات المناخية لم تعد رفاهية بل باتت ضرورة ملحة في ظل هذا التحول المناخي الواضح وتراجع ارتفاع درجات حرارة الأرض.