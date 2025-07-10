3 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. كيف تتعرف عليها؟

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 3 منشورات جديدة في يوليو الجاري؛ للتحذير من تداول بعض التشغيلات لأدوية ومستحضرات صيدلانية، مرجعة ذلك إلى "الغش التجاري أو لعدم مطابقتها للمعايير الفنية".

البداية مع منشور حمل رقم 36 لسنة 2025 للتحذير من عدة تشغيلات لمستحضر "H.D.S (1048)" من إنتاج شركة "النصر"، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة هذه التشغيلات للمواصفات القياسية المُعتمدة من معامل الهيئة.

ومستحضر H.D.S (1048) هو محلول يستخدم في جلسات الغسيل الكلوي.

وأوضحت الهيئة أن التشغيلات المُحذر منها تحمل الأرقام: 251/48/2025 - 252/48/2025 - 253/48/2025 - 205/48/2025 - 205/48/2025.

كما أصدرت الهيئة، منشورًا حمل رقم 37 لسنة 2025، للتحذير من عدد من تشغيلات مستحضر "SanSoimune Syrup" من إنتاج شركة AUG، بعد ثبوت عدم مطابقة تلك التشغيلات للمواصفات القياسية المُعتمدة بمعامل الهيئة.

وتضمنت التشغيلات المُحذر منها الأرقام التالية: 230942 - 231009 - 230070 - 231011 - 231010 - 230945 - 231012.

ويُستخدم مستحضر SanSoimune Syrup كمكمل غذائي للأطفال، يساعد في تقوية المناعة وتحسين الصحة العامة.

وأصدرت الهيئة، خطابًا توعويًا بشأن وجود عبوات غير أصلية من مستحضر HYRIMOZ 40MG/0.8ML 2 Prefilled Syringes، خاصة للتشغيلتين NA1118 وNH9724.

وأوضحت الهيئة، أن هذا التحذير يأتي بناءً على بلاغ من الشركة المالكة للعلامة التجارية، بوجود عبوات لم يتم تصنيعها داخل مصانعها المعتمدة.

ويُستخدم دواء HYRIMOZ في علاج عدد من الأمراض المناعية المزمنة مثل الروماتويد والتهاب الفقرات التصلبي، ويُصرف تحت إشراف طبي دقيق.

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