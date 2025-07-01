الأرصاد: أمطار الآن على الدقهلية والشرقية ومدن القناة وشمال سيناء

كتب - محمد شاكر:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا حول الحالة الجوية اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء نص البيان كالتالي: في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية يشير إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شرق القاهرة.

ولفتت الهيئة إلى استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا على مناطق من (الدقهلية - الشرقية - مدن القناة - شمال سيناء) على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة.