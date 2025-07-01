كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، إلى جانب خارطة الطريق الوطنية لمكافحة الأنيميا في مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء البيئة، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والري، وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية.

وأوضح الوزير في كلمته أن "الغذاء ليس مجرد طعام"، مشددًا على الفرق الجوهري بين الغذاء والتغذية، ومشيرًا إلى أن سوء استخدام الغذاء، وليس الوضع الاجتماعي، هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات السمنة والأنيميا والتقزم في مصر، والتي تفوق في بعضها المعدلات العالمية.

وأضاف عبدالغفار أن مصر سجلت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الأنيميا، حيث انخفضت بنسبة 9.4% بعد حملات التوعية والتدخلات الغذائية مثل تحصين رغيف الخبز بالحديد، والملح باليود، مشيرًا إلى أن السمنة باتت تمثل تهديدًا خطيرًا، حيث تصل نسبتها إلى 60% بين السكان.

وأكد الوزير أن وجود خطة استراتيجية لنظم التغذية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة وطنية ملحّة، خاصة مع تصاعد مؤشرات الأمراض غير السارية المرتبطة بسوء التغذية مثل السكري وأمراض القلب، مشددًا على أهمية الشراكة متعددة القطاعات مع الوزارات المختلفة والمنظمات الدولية، كمنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).