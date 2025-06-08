مد مواعيد المحال والمطاعم والمولات ساعة خلال إجازة عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، استمرار العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب قرار المواعيد الدائمة لفتح وغلق المحلات، فتكون توقيتات التشغيل والغلق في فترات الإجازات والأعياد ممتدة لساعة إضافية عن المواعيد في الأيام العادية.

وبذلك يبدأ فتح المحال والمطاعم والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، طوال فترة عيد الأضحى المبارك، يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

أما بالنسبة للمطاعم والكافيهات، بما في ذلك تلك الموجودة داخل المراكز التجارية، فقد تقرر السماح لها بالعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا من اليوم التالي، مع الإبقاء على خدمات "التيك أواي" وخدمة التوصيل للمنازل (الدليفري) على مدار 24 ساعة دون قيود.

أما مواعيد تشغيل الورش الحرفية الواقعة داخل المناطق السكنية، فتبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، وذلك حفاظًا على راحة السكان وتقليل الإزعاج. ويُستثنى من هذه القواعد الورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو تلك المرتبطة بخدمات عاجلة، مثل إصلاح السيارات أو صيانة الأجهزة المنزلية، بشرط صدور موافقة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وقد استثنى القرار عددًا من الأنشطة الحيوية من مواعيد الغلق، أبرزها محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، ومحال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن، والصيدليات، وأسواق الجملة، والمحال ذات الطبيعة الليلية الضرورية لتلبية الاحتياجات اليومية.

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