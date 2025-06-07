كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- نادر نبيل

شهدت حديقة الأزهر، صباح السبت، إقبال كثيف من المواطنين للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2025، وسط أجواء من البهجة.

وحرصت الأسر على اصطحاب أبنائها إلى حديقة الأزهر للاحتفال بعيد الأضحى 2025.

ورصدت كاميرا مصراوي، حالة من الفرحة والسعادة التي انتشرت على اوجه المواطنين خاصة الأطفال أثناء تواجدهم في حديقة الأزهر وتواجدهم في منطقة النافورة المائية والمساحات الخضراء التي تملئ الحديقة.

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